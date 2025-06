Donate le magliette | Settembre a Gualdo è mejo

Un gesto di solidarietà e passione per Gualdo Tadino: durante il Palio di Primavera, un gruppo di volontari ha donato magliette con la scritta "Settembre a Gualdo è mejo" agli alunni delle scuole primarie. Questa iniziativa nasce dall’amore per i Giochi de le Porte, simbolo di tradizione e unione cittadina. Un piccolo grande contributo per rafforzare il senso di comunità e orgoglio locale, che si concluderà con un forte senso di appartenenza e gioia condivisa.

GUALDO TADINO - Magliette con la scritta "Settembre a Gualdo è mejo" sono state donate agli alunni delle scuole primarie gualdesi. La bella iniziativa è frutto del generoso impegno di persone che amano fortemente i Giochi de le Porte, la grande manifestazione che raggiunge il suo clou nell’ultima settimana del mese di settembre. Gli organizzatori l’hanno concretizzata in occasione del recente Palio di Primavera: accogliendo la proposta di realizzare magliette dedicate ai bambini, hanno elaborato un progetto che ha avuto il placet e la collaborazione dell’Istituto comprensivo diretto dalla prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donate le magliette: "Settembre a Gualdo è mejo"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donate le magliette: Settembre a Gualdo è mejo.

Donate le magliette: "Settembre a Gualdo è mejo" - Magliette con la scritta "Settembre a Gualdo è mejo" sono state donate agli alunni delle scuole primarie gualdesi.