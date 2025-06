Donald Trump | i manifestanti di Los Angeles sono animali pagati

Donald Trump accusa i manifestanti di Los Angeles di essere «animali» e «invasori stranieri», forse anche «pagati», mentre i militari rimarranno in California per mantenere l’ordine. Mentre, a New York, migliaia di giovani marciavano contro la politica sull’immigrazione del presidente. Un quadro di tensioni e divisioni che si fa sempre più intenso, con opinioni contrastanti e mobilitazioni che non smettono di scuotere gli Stati Uniti.

Secondo Donald Trump i manifestanti di Los Angeles sono «animali» e «invasori stranieri». Forse anche «pagati». Mentre i militari rimarranno in California «finché non ci sarà pace». Anche se i Marines si limiteranno a difendere gli edifici federali. Intanto diverse migliaia di persone hanno marciato per le strade di New York per protestare contro la politica sull’immigrazione del presidente. I manifestanti, tra cui molti giovani, si sono radunati a Foley Square, una piazza vicino ai tribunali dove venerdì scorso sono stati arrestati dei migranti dalle forze dell’ordine per marciare attraverso la parte bassa di Manhattan. 🔗 Leggi su Open.online

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

Donald Trump ha drasticamente intensificato la sua risposta agli scontri tra polizia e manifestanti a Los Angeles; misure denunciate come sproporzionate e illegali dagli oppositori del presidente americano Partecipa alla discussione

Ieri il presidente Usa ha inviato la #GuardiaNazionale in California per sedare le proteste, iniziate venerdì nel centro di Los Angeles e poi estese. I manifestanti protestano contro la politica anti-immigrazione dell'amministrazione #Trump. Oggi Donald Trump Partecipa alla discussione

Usa, le proteste contro Trump da Los Angeles a NYC: le news di oggi; California, dilaga la protesta. Trump: Un'invasione. A Guantanamo 9mila immigrati, anche italiani - La cronaca delle ultime ore dall'inviato Nico Piro; Trump: senza truppe Los Angeles brucerebbe. La California fa una seconda causa al presidente per invio marines.

Usa: Trump, manifestanti a Los Angeles sono animali - Il presidente Donald Trump ha definito i manifestanti a Los Angeles "animali" e "un nemico ...

Trump invia i Marines a Los Angeles. Tensione altissima. Il governatore della California gli fa causa - Sale la tensione dopo le manifestazioni e gli scontri seguiti al fermo di centinaia di immigrati clandestini.