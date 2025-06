Dominio dell’anticiclone fino a venerdì Bel tempo ovunque in Bergamasca

L’anticiclone domina incontrastato sulla Bergamasca, regalando giornate di bel tempo e tranquillità. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci guida attraverso le previsioni, svelando un’estate ancora protagonista con temperature in costante crescita e un cielo senza nuvole. Il weekend si prospetta all’insegna del clima caldo e afoso, perfetto per godersi ogni momento all’aperto. Ecco come sarà il meteo nelle prossime ore e nei giorni a venire...

L'estate è qui. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Proseguono le condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, per il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa meridionale. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con clima caldo e afoso per tutto il resto della settimana. Ecco come sarà il meteo a Bergamo e in provincia. Mercoledì 11 giugno 2025 Tempo previsto: bel tempo ovunque. Temperature: minime stazionarie (1619°C), massime in aumento (3032°C).