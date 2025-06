Domenico Fracchiolla nominato nuovo direttore sportivo della Reggiana

Con grande entusiasmo, la Reggiana annuncia ufficialmente la nomina di Domenico Fracchiolla come nuovo direttore sportivo. Classe ’84, originario di Conversano (Bari), Fracchiolla porta con sé una ricca esperienza maturata tra settore giovanile e alta Serie, dimostrando di saper costruire squadre competitive e innovative. Un incarico che segna un nuovo capitolo per il club, puntato sulla crescita e il successo futuro. La stagione è ormai alle porte, e tutto è pronto per affrontarla con rinnovato slancio.

Era nell’aria già da diversi giorni, ma da ieri è ufficiale: Domenico Fracchiolla è il nuovo direttore sportivo della Reggiana. Classe ’84, nativo di Conversano (Bari), ha mosso i primi passi come dirigente nel settore giovanile dei ‘galletti’, poi dal 2017 ha iniziato il suo percorso nei ‘grandi’ dietro alla scrivania della Virtus Francavilla (Serie C) fino ad arrivare alla Serie B con il Lecco, una sola stagione (2023-2024) prima della retrocessione. Nello scorso campionato era invece al Giugliano (Serie C), eliminato al primo turno dei playoff dal Catania. L’accordo con il presidente Salerno era già stato raggiunto alla fine della scorsa settimana, ma c’è voluta un po’ di diplomazia per risolvere il contratto che era ancora in essere (fino al 2026) con il club campano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenico Fracchiolla nominato nuovo direttore sportivo della Reggiana

#Calciomercato Dirigenti #SerieB #Reggiana Domenico Fracchiolla, nuovo Direttore Sportivo, Gennaro Scognamiglio nuovo Direttore Tecnico Il comunicato della Società Partecipa alla discussione

