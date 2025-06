Domani a Taormina Tavola rotonda Cinema & Imprese Premio Atena Nike.

Domani a Taormina, nel suggestivo Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, si accenderà l’attenzione di professionisti del cinema e delle imprese con la IX edizione della Tavola Rotonda Cinema & Imprese. Un appuntamento imperdibile, che unisce talenti, esperti e innovatori per discutere delle sfide e delle opportunità del settore. L’evento promette di stimolare idee, creare connessioni e celebrare l’eccellenza, consolidando il ruolo di Taormina come crocevia di cultura e business.

Domani, giovedì 12 giugno 2025 Taormina (ME) co Palazzo dei Duchi di Santo Stefano Tavola rotonda Cinema & Imprese Premio Atena Nike IX edizione Si tiene a Taormina (ME) al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano (via de Spuches), giovedì 12 giugno 2025 a partire dalle ore 18:00 l’evento Cinema & Imprese, Atena Nike, tavola rotonda giunta alla sua nona edizione. L’evento si compone di professionisti della filiera cinematografica, commercialisti e avvocati e rappresenta l’occasione per riflettere e conoscere tutte le opportunità di investimento nel cinema e per il cinema. Il gruppo di lavoro Cinema & Imprese è coordinato dai professionisti dello Studio Saccuzzo e Associati e si pone l’obiettivo di sviluppare nuove occasioni di confronto tra gli esperti dell’industria audiovisiva italiani ed europei e i protagonisti del mondo imprenditoriale, nella narrazione di come il cinema è anche industria e come questa è regolata da principi e presupposti giuridico-economici al pari di ogni altro settore imprenditoriale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it