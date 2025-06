Dolcevita battute finali | il legale di Festa duro sulle intercettazioni

L’inchiesta DolceVita si avvicina alla conclusione, con il legale di festa duro sulle intercettazioni e un GIP che ha deciso di limitare notevolmente le prove acquisite. Mentre si prospetta la richiesta di rinvio a giudizio, l’attenzione si concentra sulla delicatezza delle prove custodite, ridotte a soli 17 secondi. Interviene il...

L'inchiesta DolceVita che un anno fa si è abbattuta sul Comune di Avellino si avvia alle battute finali con l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio e quindi il processo per i soggetti coinvolti. Oggi il GIP ha eliminato quasi tutte le intercettazioni coperte da privacy e ritenute non utili ai fini processuali. Sarebbero stati conservati solo 17 secondi rispetto alle richieste dei legali della difesa. Interviene il legale dell'ex sindaco Gianuca Festa, l'avvocato Luigi P etrillo: "Il Giudice ha accolto la richiesta di distruggere, oltre alle intercettazioni indicate dalla Procura e sulle quali non erano state fatte eccezioni, anche quelle segnalate come irrilevanti per il processo dalla difesa di Gianluca Festa Ma resta non risolta la grave questione sollevata dalla difesa degli indagati: non abbiamo avuto alcuna possibilità di consultare correttamente l'intero materiale intercettivo come è stato segnalato, infatti, agli indagati ed ai loro difensori è stata rilasciata copia d i oltre 580.