Dodicenne in bicicletta investito da un' auto

Paura oggi 11 giugno a Pontelongo per un bambino di 12 anni che è stato investito da un'auto. Un impatto violento che ha fatto temere il peggio. Con il passare dei minuti tuttavia il quadro clinico del bambino si è stabilizzato ed è stato giudicato non in pericolo di vita. L'impatto è avvenuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Dodicenne in bicicletta investito da un'auto

In questa notizia si parla di: investito - auto - dodicenne - bicicletta

