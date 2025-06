Docenti precari tra corsi di sostegno concorsi e assegnazioni | cosa succede nel 2025 26

L’estate 2025 si preannuncia un crocevia decisivo per i docenti precari italiani, tra corsi di sostegno, concorsi legati al PNRR, supplenze GPS e assegnazioni provvisorie. In un contesto di scadenze imminenti, nuove certificazioni e algoritmi complessi, è essenziale avere una visione chiara delle opportunità e delle sfide che attendono insegnanti e istituzioni. Ecco cosa bisogna sapere per affrontare al meglio questo delicato passaggio.

Tra corsi INDIRE sul sostegno, concorsi legati al PNRR, supplenze GPS e assegnazioni provvisorie, l'estate 2025 si preannuncia cruciale per migliaia di docenti precari. Tra scadenze da rispettare, nuovi titoli da conseguire e algoritmi da comprendere, è fondamentale avere una panoramica chiara di tutte le opportunità e le criticità in arrivo.

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

Specializzazioni sul Sostegno : CORSI PER DOCENTI PRECARI E CON TITOLO ESTERO È stato pubblicato il decreto interministeriale previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024, che istituisce ufficialmente i corsi di specializzazione sul sostegno, Partecipa alla discussione

Vogliamo essere chiari: Sostegno alunni disabili, la conferma dei docenti precari con il consenso delle famiglie mortifica la dignità del lavoratore e non garantisce continuità didattica Sulla continuità didattica dei docenti di sostegno siamo arrivati alle ipocrisie Partecipa alla discussione

