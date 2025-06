Docenti Idonei concorso 2020 anche nel 2025 sempre gli ultimi ad essere assunti?

I docenti idonei del concorso 2020 continuano a essere protagonisti di una lunga attesa: ancora oggi, nel 2025, si trovano tra gli ultimi ad attendere l’assunzione nonostante il loro elevato numero. Dopo essere stati coinvolti da vari provvedimenti e modifiche normativi, si apre ora un nuovo capitolo sulle modalità di assunzione nel prossimo futuro. Scopriamo insieme cosa riserva il panorama per questi insegnanti qualificati, che potrebbero diventare protagonisti delle prossime fasi di reclutamento.

I candidati idonei del concorso 2020 sono stati interessati negli anni da alcuni provvedimenti che hanno modificato la loro iniziale "sorte", ossia quella di non comparire in graduatoria e dover rifare il concorso per l'assunzione. Ma il loro numero è elevato e alcune graduatorie contano ancora numerosi aspiranti. Come si svolgeranno le assunzioni nel 2025 e poi a partire dal 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gli idonei del concorso di Educazione motoria entrano nelle graduatorie di merito, saranno assunti a scorrimento - Il recente emendamento al Decreto Scuola consente l'inserimento degli idonei del concorso di educazione motoria nelle graduatorie di merito, favorendo così il loro scorrimento per assunzioni.

DECRETO PNRR SCUOLA - PITTONI (LEGA), NEI CONCORSI PER DOCENTI TORNANO LE GRADUATORIE DI MERITO "Dopo il decreto PA bis che due anni fa ha restituito le graduatorie di merito ai docenti idonei del concorso ordinario 2020 (più della met

DECRETO SCUOLA - PITTONI (LEGA), NEI CONCORSI PER DOCENTI TORNANO LE GRADUATORIE DI MERITO "Come preannunciato, dopo il decreto PA bis che due anni fa ha restituito le graduatorie di merito ai docenti idonei del concorso ordinario 202

Integrazione idonei nelle graduatorie dei concorsi per Docenti vale per il 30% dei posti: novità Decreto Scuola 2025 - Con il Decreto Scuola 2025 convertito in Legge è autorizzata l'integrazione degli idonei dei concorsi PNRR per docenti nelle graduatorie per le immissioni in ruolo, con limite al 30% dei posti.

Elenco regionale degli idonei dei concorsi per Docenti: le novità del Decreto Scuola 2025 convertito in Legge - Il Decreto Scuola 2025 convertito in Legge introduce gli elenchi regionali degli idonei dei concorsi per docenti banditi dal 2020 in poi.