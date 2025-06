Docenti di sostegno triennalisti | il servizio 2024 25 non conta ma il Ministero valuta un secondo bando

Se sei un docente di sostegno triennalista, è fondamentale conoscere le ultime novità riguardo ai requisiti per i percorsi di specializzazione. Mentre il servizio 2024/25 non conta ancora ai fini del primo bando, il Ministero sta valutando un secondo avviso che potrebbe includere anche quest'anno scolastico. Ecco tutto quello che devi sapere sui requisiti e le opportunità in vista del 2025.

Il DM n.?752025 stabilisce che per accedere ai percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno servono tre anni di servizio entro il 31 agosto 2024. Tuttavia, durante l’informativa ai sindacati, il Ministero ha aperto alla possibilità di un secondo percorso da avviare entro dicembre 2025, includendo così anche il servizio dell’anno scolastico 202425 Requisiti fissati dal . Docenti di sostegno triennalisti: il servizio 202425 non conta, ma il Ministero valuta un secondo bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

