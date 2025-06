Docenti di sostegno come chiedere la conferma del professore

Se sei un genitore o un docente e desideri confermare la presenza di un docente di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, è fondamentale comunicare con chiarezza e precisione. Questa procedura garantisce continuità educativa e supporto adeguato agli studenti con disabilità. Scopri come richiedere ufficialmente la conferma e assicurati che tutte le esigenze siano correttamente soddisfatte, contribuendo così a un percorso scolastico più inclusivo e efficace.

PISTOIA Sono stati circa duemila gli studenti delle scuole pistoiesi che nell'anno scolastico 20242025 hanno usufruito del sostegno, un dato significativo che riflette l'impegno del territorio verso l'inclusione scolastica. Pistoia, in particolare, si conferma la provincia toscana con il più alto tasso di alunni con disabilità in classe, una realtà che impone un'attenzione costante e un'organizzazione scolastica capillare. Per le famiglie degli alunni che proseguiranno nel medesimo ciclo scolastico (infanzia, primaria o secondaria di primo grado), è possibile richiedere la conferma dell'insegnante di sostegno che ha seguito l'alunno durante l'anno appena concluso.

