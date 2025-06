Doccia fredda per Salvini | annunciava nuovi fondi ma il Gp di Imola non si farà più

Una doccia fredda per Salvini e gli appassionati italiani: il GP di Imola, simbolo di passione e tradizione, non farà parte del calendario 2026 di Formula 1, lasciando il Made in Italy senza un appuntamento storico nel cuore dell’Emilia-Romagna. La decisione della FIA segna un cambio di rotta che scuote gli amanti delle corse e mette in discussione il futuro motoristico della nostra regione. La questione ora è più attuale che mai.

Nel prossimo mondiale di Formula 1 non ci sarà il Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola. La decisione è stata presa nelle scorse ore dalla Fia, la Federazione internazionale dell'automobile, che aveva presentato il calendario provvisorio per la stagione 2026. Monza resterà quindi.

