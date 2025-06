Djokovic che rischio! In bici tra le macchine all' Arco di Trionfo

Durante il Roland Garros, Novak Djokovic ha deciso di abbandonare la racchetta per una pedalata tra le iconiche strade di Parigi. Tra emozioni e rischio, il campione serbo si è avventurato nell'Arco di Trionfo, sfidando il traffico cittadino in un'esperienza tanto adrenalica quanto insolita. Ma quanto può essere pericoloso un giro tra le macchine in una delle piazze più affollate del mondo? La risposta potrebbe sorprenderti...

Durante il Roland Garros Novak Djokovic ha "sostituito" la sua racchetta da tennis con una bicicletta per farsi un giro tra le strade di Parigi. Meno di 24 ore prima di giocare contro il francese Corentin Moutet, Nole è stato avvistato a districarsi tra le macchine che circolavano nella rotatoria dell'Arco di Trionfo: "Abbiamo provato a fare il giro. A un certo punto avevamo macchine ovunque, è stato piuttosto adrenalinico. Non credo che lo rifarò, specialmente in quella situazione in cui ci stavano anche filmando", ha poi raccontato Djokovic (TikTok @delphdrig). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic, che rischio! In bici tra le macchine all'Arco di Trionfo

