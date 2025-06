Divieto temporaneo di balneazione a Vasto in due tratti di costa

Il mare di Vasto si mostra più fragile del previsto, spingendo il Comune a intervenire con decisione. Il sindaco Francesco Menna ha firmato due ordinanze per il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti di costa, garantendo così la sicurezza dei cittadini e la tutela ambientale. La misura, frutto di approfondite analisi dell’Agenzia regionale per la...

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato nella giornata di oggi, 11 giugno 2025, due ordinanze con le quali viene disposto il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti del litorale. La decisione si è resa necessaria a seguito delle analisi effettuate dall’Agenzia regionale per la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Divieto temporaneo di balneazione a Vasto in due tratti di costa

In questa notizia si parla di: divieto - temporaneo - balneazione - vasto

Divieto di balneazione 2025: stop temporaneo a Lido di Classe e Bellaria - L’estate 2025 in Emilia-Romagna si tinge di incertezza: i primi divieti di balneazione arrivano già a Lido di Classe e Bellaria, scaturiti dai controlli ambientali.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Divieto temporaneo di balneazione a Vasto in due tratti di costa; Vasto: sindaco firma due ordinanze di divieto di balneazione; Divieti di balneazione anche a Vasto per la presenza dell'alga ostreopsis.

Vasto: il sindaco firma due divieti di balneazione - notizia che va nella direzione opposta, seppure temporaneamente e riferita alle foci, aree in cui spesso ...