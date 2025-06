Divampa un incendio lungo la statale 115 | imposto senso unico alternato

Un vasto incendio si è rapidamente diffuso lungo la statale 115 di Ribera, creando code e rallentamenti in direzione sud. La carreggiata è regolamentata a senso unico alternato per permettere le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti. La situazione rimane critica: il fuoco minaccia l’ambiente e le comunità locali. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni sulla viabilità, perché la prudenza resta la migliore alleata in queste circostanze.

Rallentamenti e traffico incolonnato lungo la statale 115, all'altezza delle rotonde di Ribera. Sulla "Sud Occidentale Sicula" si procede a senso unico alternato a causa di un grosso incendio in territorio di Ribera appunto. Il rogo si è sviluppato - secondo quanto reso noto dall'Anas - ai.

