Distruggono la mensa per noia con danni per 40 mila euro | denunciati quattro minorenni

Un gesto irresponsabile che ha causato ingenti danni e preoccupato l’intera comunità. Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri di Fontanafredda per aver distrutto la mensa comunale con un danno stimato di 40 mila euro. Un episodio che evidenzia come la mancanza di controllo possa portare a conseguenze gravi, ma anche un monito sull’importanza di responsabilità e rispetto delle proprietà pubbliche.

I Carabinieri della Stazione di Fontanafredda hanno denunciato cinque minorenni per il danneggiamento dell’edificio di proprietà del Comune di Fontanafredda, già utilizzato come mensa. I fatti sono successi nel pomeriggio del 30 marzo scorso, quando un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it