Disposizioni per l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione del Palio dei Rioni

Il Palio dei Rioni di Arezzo è un evento che affascina e unisce la comunità, ma richiede anche massima attenzione alla sicurezza pubblica. Dopo il delicato confronto tra autorità e forze dell’ordine, sono state definite le nuove disposizioni per garantire lo svolgimento del palio nel rispetto dell’ordine e della tranquillità. Scopriamo insieme le misure adottate per vivere questa tradizione in tutta sicurezza.

Arezzo, 11 giugno 2025 – A conclusione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, svoltosi ieri mattina in Prefettura e presieduto da S.E. il Prefetto Clemente Di Nuzzo, e del tavolo tecnico svoltosi in Questura indetto dal Questore Maria Luisa Di Lorenzo, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Comandante della Polizia Municipale Marcellino Lunghini, dell’Architetto Francesca Bucci e del Geometra Fabio Boschetti, unitamente ai Presidenti dei tre Rioni sono state impartite le disposizioni per la settimana pre-Palio e per lo svolgimento del Palio dei Rioni nella giornata di domenica 15 giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disposizioni per l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione del Palio dei Rioni

In questa notizia si parla di: ordine - pubblico - sicurezza - rioni

Linea 1 e Linea 6, stazione Municipio chiusa per alcune ore giovedì 15 maggio per ordine pubblico - La stazione Municipio delle Linee 1 e 6 resterà chiusa giovedì 15 maggio, dalle 14.00 alle 18.30, per motivi di ordine pubblico.

Disposizioni per l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione del Palio dei Rioni https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/it/news/disposizioni-per-lordine-pubblico-e-la-sicurezza-in-occasione-del-palio-dei-rioni?type=2 Partecipa alla discussione

Intervista al ministro dell’Interno: «Il provvedimento è una risposta alle esigenze dei cittadini e chi parla di perdita di valore di mercato sbaglia: i presìdi di polizia rendono quei rioni più frequentabili e più attrattivi» Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Palio dei Rioni: ecco le disposizioni per la sicurezza e l’ordine pubblico; Castiglion Fiorentino: Palio dei Rioni; le disposizioni per l’ordine pubblico e la sicurezza . Da domani in vendita i biglietti; Siena: crisi aziendali, dal Comune 40mila euro per il pagamento della Tari ai cittadini beneficiari di ammortizzatori sociali.

Disposizioni per l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione del Palio dei Rioni - In occasione del Paliotto, l’ingresso a pagamento relativo alla gradinata “Valdarnini” e l’ingresso libero, previo ritiro del tagliando, nella tribuna di ferro ...

Sicurezza e ordine pubblico: "Priorità assoluta per il territorio" - Una delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato il nuovo questore di Massa Carrara, Bianca Venezia, per un confronto diretto ...