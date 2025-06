Disordini a Los Angeles proteste anche a NY Arresti di massa dopo il coprifuoco

Le tensioni esplodono negli Stati Uniti, con proteste e arresti di massa a Los Angeles, New York e altre città, mentre il presidente Trump intensifica la sua risposta. La situazione si fa sempre più complessa, alimentata da forti dissensi sulle politiche migratorie e sulla gestione della crisi. In questo scenario di scontri e polemiche, resta da capire quale sarà il passo successivo per riaccendere un dialogo costruttivo e ristabilire la pace sociale.

Non si placano le tensioni in California dove i manifestanti continuano a protestare contro le politiche migratorie del presidente americano Donald Trump. Centro dei disordini sono Los Angeles e San Francisco ma le manifestazioni nelle ultime ore si sono allargate anche ad altre città americane tra cui Atlanta, New York, Dallas e Seattle. Per fronteggiare i disordini il capo della Casa Bianca, che parla di invasione straniera, ha inviato ieri 700 Marines e circa duemila membri della Guardia nazionale. Manifestanti confrontano i militari della Guardia Nazionale a Los Angeles (AP PhotoEric Thayer) Arresti di massa a Los Angeles dopo inizio coprifuoco . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Disordini a Los Angeles, proteste anche a NY. Arresti di massa dopo il coprifuoco

Disordini a Los Angeles, Trump: “Arresterei il governatore Newsom” - Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha riacceso le polemiche sui recenti disordini a Los Angeles, con il tycoon che non ha esitato a dichiarare: «Io arresterei il governatore Newsom».

Si allargano le proteste in America: 150 arresti a San Francisco, 700 Marines a L.A. Trump raddoppia il dispiegamento di forze della Guardia Nazionale, mobilitando altri 2.000 riservisti. E la California fa causa all'Amministrazione Partecipa alla discussione

Un presidente che manda la Guardia Nazionale a reprimere le proteste locali a Los Angeles non agisce come un uomo che crede nella democrazia. Eppure, è precisamente questo che ha fatto Donald Trump: ha dispiegato le truppe federali, malgrado le prote Partecipa alla discussione

