Disordini a Los Angeles imposto il coprifuoco ma è caos nelle strade

di fronte alla crescente emergenza, sottolineando l'importanza di ristabilire l'ordine e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La cittĂ si trova a un bivio cruciale: il suo futuro dipende dalla capacitĂ di unirsi e affrontare insieme questa crisi senza precedenti.

Per far fronte ai disordini scoppiati a Los Angeles, la sindaca Karen Bass, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco, valido dalle 20 ora locale di martedì alle 6 di mattina di mercoledì ora locale (cioè le 15 ora italiana). Nelle strade di downtown gli agenti chiedono alle persone di allontanarsi mentre le auto passano suonando i clacson e sventolando bandiere messicane. Nella conferenza stampa in cui ha annunciato la decisione, Bass l’ha motivata con l’obiettivo di “fermare il vandalismo, fermare i saccheggi “. Il coprifuoco è in vigore in un’area di 2,59 chilometri quadrati del centro cittĂ che comprende la zona in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it