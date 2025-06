Disney e Universal fanno causa a Midjourney | Un pozzo senza fondo di plagio

Disney e Universal uniscono le forze in una battaglia legale contro Midjourney, accusandola di aver alimentato un pozzo senza fine di plagio e violazioni del diritto d’autore. La disputa, iniziata a Los Angeles, mette in discussione l’etica e la legalità delle pratiche di sviluppo dell’innovativo software di intelligenza artificiale. Ma quali sono le implicazioni di questa sfida per il futuro della creatività digitale?

La compagnia Walt Disney e gli Universal Studios hanno intentato una causa congiunta per violazione del diritto d'autore contro Midjourney, una delle aziende più note nel campo dell' intelligenza artificiale generativa. Il procedimento legale è stato avviato presso un tribunale federale di Los Angeles. Secondo le due major, il software di Midjourney sarebbe stato sviluppato attraverso pratiche illecite, tra cui pirateria e plagio, e continuerebbe a generare immagini che riproducono illegalmente contenuti protetti da copyright. Gli avvocati delle due società, Horacio Gutierrez per Disney e Kim Harris per NBCUniversal, hanno rilasciato dichiarazioni a Reuters, affermando di essere fiduciosi nella solidità del loro caso legale.

