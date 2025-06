Disney+, Angela Jain è la nuova responsabile dei contenuti per l’area Emea.

Disney rafforza la sua presenza globale con Angela Jain, nuova responsabile dei contenuti EMEA di Disney+. Questa nomina sottolinea l’impegno dell’azienda nei mercati internazionali e nell’investimento in produzioni originali locali, come dimostrano i recenti successi di “The Stolen Girl” e “Qui non è Hollywood”. Con questa strategia, Disney punta a consolidare e ampliare la propria crescita internazionale, creando contenuti sempre più coinvolgenti e vicini alle diverse culture.

Angela Jain sarĂ responsabile dei contenuti per l’area Emea di Disney+ a partire da settembre. Si tratta, come ricorda anche Variety, di una nuova posizione aperta dall’azienda per sottolineare il ruolo cruciale dei mercati internazionali e degli investimenti in produzioni originali locali, come testimoniano i recenti successi della britannica The Stolen Girl e dell’italiana Qui non è Hollywood. Ritenendoli pilastri fondamentali per la crescita del suo business in streaming, Disney ha spiegato di volerne aumentare ampiezza e qualitĂ nell’arco dei prossimi quattro anni. Jain guiderĂ anche la gestione della produzione, gli affari commerciali e le acquisizioni di altri brand e riporterĂ ad Eric Schrier, presidente di Disney Television Studios e Global Original Television Strategy. 🔗 Leggi su Lettera43.it