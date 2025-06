Il calcio italiano è scosso da polemiche e controversie: il campionato 232 è stato dichiarato falsato, spingendo verso la revoca dello scudetto. Un caso che rischia di cambiare per sempre il volto della Serie A. Ma cosa sta realmente succedendo? Antonio? Conte affronta la sfida del Napoli, ereditando una squadra in difficoltà, e ora il destino di un intero campionato si gioca tra polemiche e speranze di giustizia sportiva.

DISASTRO IN SERIE A: il campionato è stato falsato Si spinge per la revoca dello scudetto"> Polemiche e strascichi post campionato: ora si spinge per la revoca dello scudetto. Vediamo che cosa sta succedendo. Antonio? Conte viene nominato allenatore del Napoli, ereditando una squadra deludente, reduce da un decimo posto nella stagione precedente. Nonostante un avvio incerto, con una sconfitta all’esordio, il gruppo reagisce prontamente e conquista il primato a metà stagione, chiudendo il girone di andata da capolista. Nella seconda metà del campionato, la squadra si conferma solida e determinata, mantenendo la vetta in un testa a testa serrato con l’Inter fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com