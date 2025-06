Disagio giovanile a Torre | Occorre una presenza stabile delle forze dell’ordine

Il disagio giovanile a Torre diventa sempre più palpabile, richiedendo interventi concreti e una presenza costante delle forze dell’ordine. Le segnalazioni dei residenti confermano una situazione ormai insostenibile, che non possiamo ignorare o accettare come normale. Era ora di agire con decisione per restituire sicurezza e serenità al quartiere, perché la tutela dei cittadini deve essere sempre prioritaria.

"Le nuove segnalazioni dei residenti confermano una situazione ormai incancrenita, alla quale però non possiamo abituarci". A dirlo è il consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Saitta in merito al fenomeno dei bulli che mettono in seria difficoltà gli abitanti del quartiere di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Disagio giovanile a Torre: "Occorre una presenza stabile delle forze dell’ordine"

