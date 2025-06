Diritti TV sportivi il governo studia la svolta | possibile l’esclusiva per un solo operatore

Il mondo dello sport italiano si prepara a una rivoluzione: il governo valuta una svolta nei diritti TV, con l’ipotesi di concedere l’esclusiva a un solo operatore. Una bozza di legge delega apre alla revisione delle regole, tra ripartizioni più eque e valorizzazione dei giovani talenti. Ma attenzione: anche gli operatori di scommesse potrebbero entrare in gioco, creando nuovi equilibri e opportunità nel panorama sportivo nazionale.

C’è una bozza di legge delega che potrebbe cambiare la cessione dei diritti TV sportivi. Via il divieto di cessione a un solo operatore, ripartizione perequativa tra i club, interventi su impianti e valorizzazione dei giovani. Dentro, però, anche gli operatori di scommesse. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Diritti TV sportivi, il governo studia la svolta: possibile l’esclusiva per un solo operatore

La possibilità di cedere in esclusiva a un solo operatore i diritti tv sportivi, con licenze fino a tre anni: è una delle novità previste dalla bozza di un disegno di legge che delega il governo a riformare il sistema della vendita dei diritti televisivi e che potrebbe appr Partecipa alla discussione

