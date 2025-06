Diritti tv Simonelli non ci sta | Stupore e preoccupazione! Pirateria uccide il calcio

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, si mostra fermo e preoccupato di fronte alla proposta di una riforma dei diritti tv che potrebbe alterare l’equilibrio attuale, sottolineando come la pirateria rappresenti una minaccia crescente per il calcio italiano. La tutela del prodotto e il rispetto delle regole sono al centro di questa battaglia, perché il futuro dello sport più amato dipende dalla capacità di difendere i propri diritti.

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, si è pronunciato in maniera molto netta sulla possibilità di una riforma del sistema dei diritti tv che introduca il criterio dell’esclusività. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Ezio Simonelli, e la Serie A come organo unitario, si sono pronunciati in maniera contraria all’ipotesi di una riforma del sistema dei diritti tv potenzialmente in grado di sconvolgere il sistema vigente. Il riferimento, in particolare, è alla bozza di riforma, pubblicata da milanofinanza.it, che introdurrebbe – tra le altre cose – il criterio dell’esclusività nella ripartizione dei diritti tv: « La Lega Serie A evidenzia, soprattutto, la propria netta opposizione a qualsiasi forma di incremento della mutualità esterna che vada a sottrarre ulteriori risorse fondamentali allo sviluppo e alla sostenibilità della Serie A, la quale già peraltro contribuisce al sostegno delle categorie inferiori nella misura del 10% dei diritti audiovisivi». 🔗 Leggi su Inter-news.it