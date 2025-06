Diritti TV Serie A contro la riforma | ' No a più mutualità Pirateria danno da 300 milioni l’anno'

La battaglia per i diritti tv della Serie A si infiamma, tra riforme discusse e il rischio di pirateria, che causa danni stimati di 300 milioni di euro all’anno. Il Presidente Ezio Simonelli esprime stupore e contrarietà, sottolineando come decisioni così cruciali siano state comunicate solo attraverso i media. La questione si fa sempre più delicata: la tutela degli interessi delle squadre e l’interesse dei tifosi sono in gioco.

“All’esito del Consiglio di Lega svoltosi oggi, il Presidente Ezio Simonelli, a nome della Lega Serie A, manifesta con fermezza il proprio stupore per aver appreso, solamente tramite gli organi di stampa, di una riforma del sistema di vendita dei diritti audiovisivi che riguarda direttamente le sue associate. Esprime, al tempo stesso, la contrarietà della Serie A ad un disegno d. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diritti TV, Serie A contro la riforma: 'No a più mutualità. Pirateria danno da 300 milioni l’anno'

In questa notizia si parla di: serie - diritti - riforma - mutualità

Serie A Basket, interessate ai diritti tv 2025/30 DAZN, Warner Bros Discovery, Sky, Mediaset e Rai. - La Lega Basket Serie A è al centro di una sfida epocale: i diritti tv per il periodo 2025-2030. Con nomi del calibro di DAZN, Warner Bros Discovery, Sky, Mediaset e Rai in gioco, la battaglia si preannuncia accesa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, 'no a riforma diritti tv e aumento mutualità esterna'; Diritti TV, Serie A contro la riforma: 'No a più mutualità. Pirateria danno da 300 milioni l’anno'; Diritti tv, la Serie A contro il governo: no a una legge di riforma senza consultarci.