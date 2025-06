diritti tv la ligue 1 lancia il suo canale dopo aver rotto con dazn

La Ligue 1 ha scelto di rivoluzionare il suo modo di trasmettere le partite, lanciando un canale dedicato dopo aver rotto con Dazn. Questa mossa segna un nuovo capitolo nel mondo dei diritti televisivi, evidenziando una corsa all'innovazione e al controllo del proprio destino mediatico. Con questa scelta audace, la Ligue 1 punta a rafforzare la propria presenza e a offrire un’esperienza più diretta ai tifosi. Ma quali implicazioni avrà questa strategia per le altre leghe?

Negli ultimi mesi, si fa sempre più insistente una preoccupazione che serpeggia tra i vertici dei club di Serie A: il futuro dell’accordo con Dazn. L’intesa, che garantisce alla Lega un introito di 700 milioni di euro a stagione fino al 2029, per un totale di 3,5 miliardi in cinque anni, potrebbe non essere così solida come sembrava all’inizio. Come riportato da Calcio e Finanza, a sollevare dubbi è il ridimensionamento degli organici di Dazn Italia, un segnale che ha acceso l’allarme sulla possibilità di una revisione al ribasso — o persino di un’interruzione anticipata — dell’accordo. Uno scenario non inedito, considerando quanto accaduto in Francia, dove il contratto quinquennale tra Dazn e la Ligue 1 è stato risolto con due anni d’anticipo, al termine della stagione 202425, dopo un lungo confronto tra le parti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it