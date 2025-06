Diritti tv la Lega Serie A contro il governo | Disegno di legge? Non ci hanno coinvolti

La disputa sui diritti tv della Serie A sta scuotendo il calcio italiano, con la Lega che denuncia il mancato coinvolgimento nelle decisioni del governo. Il contrasto nasce dall’intenzione dell’esecutivo di modificare le regole di assegnazione e vendita, lasciando la Lega in disparte. Ezio Simonelli, presidente della Lega, ha espresso forte disappunto, evidenziando come questa mancanza di trasparenza rischi di alterare gli equilibri del calcio nostrano. La questione rimane calda e ancora tutta da chiarire.

Il tema dell’assegnazione e della vendita dei diritti tv della Serie A fa litigare la Lega calcio e il governo. Tutto è nato dopo l’anticipazione che Calcio e Finanza ha dato del decreto legge, atteso in Cdm, con cui l’esecutivo punta a cambiare l’iter, superando la legge Melandri del 2009. Documenti che non sarebbero stati sottoposti alla stessa Lega Serie A. Ad affermarlo è stato il presidente Ezio Simonelli, in una nota in cui ha manifestato «il proprio stupore per aver appreso, solamente tramite gli organi di stampa, di una riforma del sistema di vendita dei diritti audiovisivi che riguarda direttamente le sue associate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Diritti tv, la Lega Serie A contro il governo: «Disegno di legge? Non ci hanno coinvolti»

La possibilità di cedere in esclusiva a un solo operatore i diritti tv sportivi, con licenze fino a tre anni: è una delle novità previste dalla bozza di un disegno di legge che delega il governo a riformare il sistema della vendita dei diritti televisivi e che potrebbe appr Partecipa alla discussione

