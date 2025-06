DIRETTA Europei Under 21 Italia-Romania | segui la cronaca LIVE

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Romania, valida per gli Europei Under 21. Calciomercato.it ti porta direttamente sul campo, offrendoti la cronaca live di questa partita cruciale che promette spettacolo e suspense. Non perdere nemmeno un minuto dell’azione mentre le giovani stelle si sfidano a Trnava, portando avanti la tradizione italiana nel calcio giovanile. Restate con noi, il match è appena iniziato!

Calciomercato.it vi offre il match dell’Anton Malatinsky’ tra gli Azzurrini di Nunziata e i Tricolorii di Pancu in tempo reale L’ Italia Under 21 affronta i pari età della Romania a Trnava in una gara valida per la prima giornata del Gruppo A degli Europei di categoria. Una sfida che fa seguito al match di apertura tra i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna, che sarà diretta dall’arbitro greco Fotias. Carmine Nunziata, Ct della Nazionale Italiana Under 21 (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il girone A di qualificazione con sei vittorie e quattro pareggi, davanti alla Norvegia e Irlanda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Europei Under 21, Italia-Romania: segui la cronaca LIVE

