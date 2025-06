DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di mercoledì 11 giugno LIVE

Resta aggiornato con la nostra diretta live sul calciomercato di oggi, 11 giugno! Tutte le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e la Nazionale, tra trattative in corso, rumors e operazioni che potrebbero rivoluzionare il panorama calcistico. Con uno sguardo attento alle strategie delle grandi squadre, ti guidiamo nel cuore di questa giornata cruciale, perché il mercato non si ferma mai e le sorprese sono dietro l’angolo.

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Nazionale e molto altro su rumours e acquisti Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che si è chiusa ieri. Ma naturalmente, siamo solo all’inizio. Gennaro Gattuso (LaPresse) – calciomercato.it Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. Dopo la conferma di definitiva di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, grandissima attenzione per il futuro della panchina della Nazionale con Gattuso diventato il favorito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it