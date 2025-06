Dipendenti infedeli sopresi a rubare materiale informatico nel polo Amazon di Torrazza Piemonte a casa ne avevano altro per 60mila euro

Due dipendenti infedeli sono stati colti nel pieno di un furto di materiale informatico presso il polo Amazon di Torrazza Piemonte, con un bottino stimato di 60mila euro. I carabinieri di Verolengo, intervenuti prontamente, hanno scoperto che i due italiani, di 35 e 27 anni, avevano nascosto ulteriori beni in casa. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e la fiducia all’interno di grandi centri logistici, lasciando aperto il dibattito sulla prevenzione dei furti.

Due italiani di 35 e 27 anni sono stati sorpresi a rubare del materiale informatico all'interno dei magazzini del polo logistico Amazon di Torrazza Piemonte a inizio giugno 2025. Dopo essere stati individuati dai carabinieri della stazione di Verolengo, è scattata anche la perquisizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Dipendenti infedeli sopresi a rubare materiale informatico nel polo Amazon di Torrazza Piemonte, a casa ne avevano altro per 60mila euro

In questa notizia si parla di: rubare - materiale - polo - amazon

Assalto di notte alla sede della Federico II: volevano rubare materiale informatico - Ieri sera alle 22.30, un tentativo di furto notturno alla sede della Federico II, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, ha mobilitato i carabinieri.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sorpresi a rubare nel centro Amazon di Torrazza Piemonte: in casa avevano refurtiva per 60 mila euro, denunciati; Furto da Amazon, coppia di ladri ruba 60mila euro di pc (e nasconde tutto a casa); Assalto al polo DHL di Piacenza: rubati tablet, PC e smartphone per milioni di euro.

Trova lavoro da Amazon ma dopo una settimana lo sorprendono a rubare - Aveva trovato lavoro nello stabilimento piacentino di Amazon da una settimana, quando è stato fermato dalla vigilanza mentre tentava di andarsene rubando diversi oggetti ...