Diminuisce il traffico da Google verso i siti web di notizie ed è colpa dell' IA

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il panorama dell’informazione, riducendo il traffico verso i siti di notizie tradizionali. Con chatbot IA e funzioni come AI Overviews, gli utenti trovano risposte immediate senza cliccare sui link. Questa tendenza solleva interrogativi sul futuro del giornalismo online e sulla qualità dell’informazione. Ma quali strategie adottare per rimanere competitivi in questa nuova era digitale? Scopriamolo insieme.

I chatbot IA e la funzione AI Overviews riescono a soddisfare le esigenze degli utenti che non sono incentivati a cliccare sui risultati di ricerca per approfondire. Il traffico verso i siti web, specialmente di attualità, sta quindi diminuendo.

