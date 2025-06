Dimensionamento scolastico e organici DSGA nel 2026 27 meno tagli del previsto perché sono aumentati gli iscritti | Qualche centinaio

L’orizzonte della scuola italiana si illumina con una notizia positiva: nel 2026/27 si prevedono meno tagli rispetto al previsto grazie all’aumento degli iscritti, di qualche centinaio. Durante una diretta di Orizzonte Scuola TV, Alberico Sorrentino di Anief-Condir ha annunciato che il dimensionamento scolastico e gli organici DSGA subiranno modifiche favorevoli, segnando un passo avanti per la stabilità del settore. Scopriamo insieme cosa comporta questa novità per il futuro della scuola italiana.

Nel 202627 ci saranno meno tagli di quelli previsti: lo ha annunciato durante la diretta di Orizzonte Scuola tv, Alberico Sorrentino (Anief-Condir), dopo un'informativa che si è svolta oggi al Ministero sul dimensionamento scolastico. L'articolo Dimensionamento scolastico e organici DSGA, nel 202627 meno tagli del previsto perché sono aumentati gli iscritti: “Qualche centinaio” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

