Diga del Brugneto Confagri | Si parta dalla valutazione tecnica

La Diga del Brugneto rappresenta un elemento cruciale per la gestione sostenibile dell’acqua in Piacenza. Partendo da una valutazione tecnica accurata, Confagricoltura Piacenza sottolinea l’importanza di definire con precisione quantità, tempi e modalità di utilizzo delle risorse idriche. Il presidente Umberto Gorra invita a un confronto serio e basato su dati concreti per garantire un futuro all’insegna dell’efficienza e della tutela ambientale.

La questione “diga del Brugneto”, riguardando la gestione della risorsa idrica, è ovviamente considerata centrale anche per Confagricoltura Piacenza. Sul tema prende parola il presidente Umberto Gorra. «Quanti milioni di metri cubi destinare alla valle piacentina, in che tempi e in che modi è un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Diga del Brugneto, Confagri: «Si parta dalla valutazione tecnica»

In questa notizia si parla di: diga - brugneto - confagri - parta

Diga del Brugneto, Legambiente: «La nostra Regione doveva coordinare con più fermezza» - La diga del Brugneto, simbolo di tutela ambientale e storica della nostra regione, è al centro di importanti aggiornamenti grazie all'intervento di Legambiente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Diga Brugneto, Confagri Piacenza: arrivare a risultato concreto.

Diga del Brugneto, Gorra (Confagricoltura) “Basta tifoserie, partiamo dai dati tecnici” - La questione “diga del Brugneto”, riguardando la gestione della risorsa idrica, è ovviamente considerata centrale anche per Confagricoltura Piacenza.