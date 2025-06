Dietro il click day le reti criminali Meloni | Avevamo ragione FdI chiede un’informativa a Piantedosi

Dietro il famigerato Click Day si celano reti criminali ben radicate, come denunciato da FDI un anno fa e ora confermato da nuove indagini. Mentre molti minimizzavano, noi abbiamo sollevato un allarme serio, presentando un esposto alla procura nazionale antimafia. Le recenti rivelazioni sottolineano l’urgenza di intervenire: è tempo di fare chiarezza e proteggere i diritti dei cittadini.

«Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del 'click day' per i permessi di soggiorno. Da allora sono emerse diverse gravi azioni criminali connesse con il traffico dei permessi di soggiorno. Oggi, secondo quanto riportato dalla stampa, arrivano ulteriori conferme inquietanti: identità digitali costruite a tavolino, assunzioni false, legami con i clan, soldi in cambio di accessi illegali nella nostra Nazione. Una rete organizzata e criminale, smascherata grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine».