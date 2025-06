Dieta Mind come funziona il piano alimentare che riduce del 25 per cento il rischio di demenza

Scopri come la dieta MIND può aiutarti a proteggere il cervello e ridurre del 25% il rischio di demenza, secondo uno studio presentato a Nutrition 2025. Questo piano alimentare, ricco di verdure, frutti di bosco, frutta secca, cereali integrali, pesce e olio d’oliva, dimostra che un’alimentazione sana può fare la differenza. Non è mai troppo tardi per adottare abitudini che preservano la mente: inizia oggi a cambiare la tua alimentazione e investi nel tuo benessere futuro.

