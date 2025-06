Diesel Euro 5 Lega presenta emendamento per ritardare di un anno il blocco dei veicoli

In un momento in cui l’attenzione ambientale si fa sempre più pressante, la proposta della Lega di posticipare di un anno il blocco dei veicoli diesel Euro 5 rappresenta una svolta significativa. Questa misura, attualmente prevista per i Comuni con più di 30mila abitanti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, potrebbe influenzare migliaia di automobilisti e politiche di mobilità sostenibile. Ma cosa comporterà questa nuova proposta?

Il possibile blocco della circolazione auto diesel Euro 5, ovvero quelle immatricolate tra il 2009 e il 2015, riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Diesel Euro 5, Lega presenta emendamento per ritardare di un anno il blocco dei veicoli

In questa notizia si parla di: diesel - euro - blocco - lega

Prezzo dei carburanti ancora in calo: la benzina self a 1,694 euro, il diesel a 1,584 - Dopo un secondo rialzo consecutivo dei prodotti raffinati, i listini dei principali marchi mostrano un incremento, mentre le medie nazionali dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio continuano a calare.

Blocco diesel euro 5, i partiti contro il divieto europeo che paralizzerà il Nord. La Lega: «A partire da Salvini, siamo al lavoro a ogni livello». di @tarallocarlo e @ARoldering Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Emendamento della Lega: rinvio di un anno il blocco dei diesel euro 5 e censimento degli autovelox; Il blocco diesel Euro 5 non si farà? Pronto un emendamento per fermarlo; Blocco euro 5, corsa contro il tempo della Lega per il rinvio.

Blocco Euro 5 diesel: l’Emilia-Romagna è la sola a non chiedere la revoca nella pianura Padana - Lo stop dovrebbe scattare dall’1 ottobre ma la Lega e il ministro ei Trasporti Salvini aprono alla possibilità di rinviare il divieto di circolazione.

Diesel euro 5, emendamento Lega per rinvio di un anno del blocco. Chiesto anche il censimento degli autovelox - Scongiurare il blocco dei diesel euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente.

Rinvio di un anno il blocco dei diesel euro 5 e censimento degli autovelox - Scongiurare il blocco dei diesel euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente.