Il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5, previsto a Milano per ottobre 2025, potrebbe essere rinviato grazie all'accordo tra Governo e Regione Lombardia. Un passo importante che dimostra come le istituzioni siano attentive alle esigenze di cittadini e imprese. Matteo Salvini ha annunciato la preparazione di un emendamento che potrebbe posticipare questa misura. Ma quali saranno le implicazioni di questa mossa?

Milano – Il divieto di circolazione per i veicoli Euro 5 diesel è destinato ad essere rinviato. L’entrata in vigore è prevista per il primo ottobre del 2025, tra meno di quattro mesi, ma il Governo e la Regione Lombardia lavorano per un posticipo. Ieri Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché segretario federale della Lega, ha fatto sapere che si sta preparando un emendamento in questo senso. Non è la prima volta che Salvini manifesta la volontà di rivedere il divieto, ieri ha però esplicitato lo strumento al quale intende ricorrere: un emendamento. E sempre ieri il Consiglio regionale lombardo ha approvato la mozione presentata da Alessandro Corbetta (in foto), capogruppo della Lega al Pirellone, che chiede, di nuovo, di mettere in freezer tale divieto e ripensare completamente le politiche ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diesel Euro 5, divieto verso il rinvio: il Governo e la Regione Lombardia fanno asse

