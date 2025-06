Diego D’Alterio proclamato sindaco di Giugliano | Pronti a governare con competenza e determinazione

Con grande entusiasmo, Giugliano accoglie il nuovo capitolo sotto la guida di Diego D’Alterio, proclamato sindaco il 11 giugno. La cerimonia, vissuta con fervore dalla comunità, segna l’inizio di un’amministrazione determinata a guidare la città con competenza e passione. Ora, più che mai, Giugliano guarda al futuro con speranza e fiducia, pronta a scrivere un nuovo brillante capitolo.

È ufficiale: Diego D’Alterio è stato proclamato oggi, mercoledì 11 giugno, sindaco di Giugliano in Campania. L’aula consiliare, gremita di cittadini e sostenitori, ha accolto con entusiasmo il momento formale della proclamazione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo amministrativo per la città. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Diego D’Alterio proclamato sindaco di Giugliano: “Pronti a governare con competenza e determinazione”

