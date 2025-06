Dieci mesi da sogno per Manila Esposito | dal sogno olimpico agli ori europei!

Manila Esposito è semplicemente inarrestabile. Dopo uno straordinario ciclo di successi, la campionessa italiana di ginnastica artistica si conferma sul trono continentale, vincendo per la seconda volta consecutiva il titolo agli Europei di Lipsia 2025. Dai trionfi agli Europei di Rimini 2024, all’argento a squadre e al bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi, fino alla nuova incoronazione in Germania: 13 mesi stellari per una ginnasta che sta riscrivendo la storia dello sport italiano. In questa intervista esclusiva con Chiara Sani, Manila racconta il segreto dietro la sua forza in pedana: l’amore e il supporto della sua famiglia, sempre presente a bordo campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dieci mesi da sogno per Manila Esposito: dal sogno olimpico agli ori europei!

