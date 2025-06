Diciassettenne trovato esanime in un casolare di Torremaggiore | ha una ferita alla testa è gravissimo

Un diciassettenne di Torremaggiore giace in gravissime condizioni dopo essere stato trovato esanime in un casolare di campagna, con una ferita alla testa. Questa drammatica scoperta avviene nella notte tra martedì e mercoledì, mentre i carabinieri indagano sulle circostanze che hanno portato a questo brutto episodio. La comunità attende risposte e spera in una pronta verità.

Dalla scorsa notte i carabinieri indagano sulle circostanze che hanno portato al ferimento di un ragazzo minorenne di Torremaggiore, che ieri, martedì 10 giugno, è stato ritrovato al piano superiore di un casolare di campagna di famiglia - dolorante, esanime e in una pozza di sangue - con una ferita alla testa.

