Diciassette produttori per la quarta edizione di Vinum in Bolano

Diciassette produttori si preparano a conquistare il cuore degli appassionati alla quarta edizione di Vinum in Bolano. Sabato 14 giugno, il suggestivo borgo ligure si trasformerà in un vivace palcoscenico dedicato alle eccellenze enologiche del Levante, celebrando il forte legame tra terra, cultura e tradizione. L’edizione del 2025 vedrà la…

Torna sabato nel borgo di bolano l’evento “Vinum in Bolano“, rassegna arrivata al quarto anno, che vuole celebrare il forte legale tra territorio e produzione enologica. L’appuntamento è per sabato 14 giugno, con il borgo che si trasformerĂ in una vetrina a cielo aperto per promuovere non solo le eccellenze enologiche del levante ligure, ma anche la cultura del vino e le realtĂ agricole e artigianali del territorio. L’edizione del 2025 vedrĂ la partecipazione di 17 produttori locali che, con i loro stand distribuiti nel centro storico del paese, racconteranno al pubblico il meglio della viticoltura dei Colli di Luni, delle Cinque Terre e delle Colline di Levanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diciassette produttori per la quarta edizione di Vinum in Bolano

In questa notizia si parla di: bolano - produttori - edizione - vinum

VINUM IN BOLANUM 2025 C’è un silenzio che racconta storie. E tra i vicoli antichi di Bolano, si respira qualcosa di speciale. Un calice ti guiderà in un’esperienza che profuma di terra, passione e autenticità . Sabato 14 giugno 2025 – segna la data. Seg Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Diciassette produttori per la quarta edizione di Vinum in Bolano; Bologna diventa un’enoteca a cielo aperto: torna la Wine Week con 80 cantine; In alto i calici a Palazzo . C’è la Bologna Wine Week.

“Vinum in Bolano”, sabato l’intero borgo dedicato al vino - può essere l’occasione giusta per raggiungerlo in occasione della manifestazione “Vinum in Bolano”, evento dedicato al gusto e alla cultura del vino.

Vinum Alba, la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia festeggia la prima edizione da Fiera Internazionale - Il risultato nasce da una visione condivisa, maturata nel tempo – proprio come un bel grappolo di vino – con il contributo di enti, scuole, produttori ...