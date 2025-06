Diciassette anni ragazzo accoltellato nella notte a Secondigliano

Un giovane di 17 anni è stato brutalmente accoltellato nella notte a Secondigliano, lasciandolo sanguinante e impotente in strada. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha sconvolto la comunità locale. È stato un amico di 18 anni a intervenire prontamente, offrendo il primo soccorso. La vicenda solleva interrogativi sulla violenza giovanile e sulla sicurezza nel quartiere, mentre le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto.

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato la scorsa notte nel quartiere di Secondigliano, in circostanze ancora da chiarire. Il minorenne è stato trovato ferito in strada nel rione Don Guanella, sanguinante e incapace di muoversi, da un amico 18enne. È stato quest'ultimo a fornirgli un primo.

