Diamo milioni di pasti al giorno i sorrisi non mentono | il video propaganda del governo israeliano su Gaza

In un contesto di tensione e disinformazione, il governo israeliano ha diffuso un video che proclama la generosità del suo aiuto umanitario a Gaza. Ma dietro le immagini patinate si celano verità scomode: civili innocenti stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi. È il momento di andare oltre le apparenze e scoprire cosa si nasconde davvero dietro le parole ufficiali. Continua a leggere.

Nelle ultime ore il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso in Italia un video di propaganda in cui si afferma che ai palestinesi di Gaza viene garantito cibo ogni giorno. La verità è che Israele sta commettendo stragi tra i civili in fila per un pugno di farina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

