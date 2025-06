Diabete buone notizie | arriva l'insulina settimanale Da 365 a 52 iniezioni all’anno

Una rivoluzione nel trattamento del diabete sta arrivando in Italia: l’insulina settimanale, che riduce le iniezioni da 365 a 52 all’anno. Con oltre 4 milioni di persone colpite, questa novità apre nuove speranze e migliora la qualità di vita di molti. Perché questa innovazione rappresenta un passo avanti fondamentale? Scopriamolo insieme, perché il futuro della gestione del diabete è più promettente che mai.

I l diabete in Italia riguarda 4 milioni di persone. Di queste 1,3 milioni sono costrette a sottoporsi a iniezioni quotidiane di insulina basale. Per loro una buona notizia: per la prima volta nel nostro Paese è disponibile l'insulina basale a somministrazione settimanale per il trattamento di soggetti adulti con diabete mellito di tipo 2 e di tipo 1 che richiedono almeno un'iniezione di insulina al giorno. Diabete: migliora la qualità della vita. Grazie all'approvazione di questa nuova tecnologia da parte dell' AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, è possibile per i pazienti passare da 365 iniezioni di insulina all'anno a 52.