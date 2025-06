Di Marzio su Giovanni Leoni | Lo vogliono tutti ma la valutazione è molto alta servirà un grande investimento

Giovanni Leoni, talento emergente del Parma, è al centro di un’asta di mercato tra le grandi del calcio italiano. La sua valutazione di 232 milioni di euro sottolinea quanto sia considerato un investimento importante. Con l’Inter fortemente interessata, la concorrenza si fa serrata: il futuro di questo promettente difensore potrebbe definirsi proprio nei prossimi giorni, rendendo il suo trasferimento un vero e proprio caso di mercato da seguire con attenzione.

Gianluca Di Marzio ha spiegato la complicata situazione legata a Giovanni Leoni. L’Inter lo vuole, ma c’è concorrenza e la valutazione del Parma è molto alta. Giovanni Leoni continua ad essere un serio obiettivo per la difesa dell’ Inter. Il classe 2006 è da tempo un pallino dei nerazzurri, che si sarebbero informati concretamente nell’ ultimo incontro con il Parma. Il difensore piace a moltissime squadre del nostro campionato ed ha una valutazione molto alta. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato la situazione durante il corso di Calciomercato – L’originale. TUTTI PAZZI PER LEONI – « Giovanni Leoni lo vogliono tutti, lo vuole la Juventus, si è informato il Milan e ieri nell’incontro fra Inter e Parma si è parlato non solo di Bonny ma anche di Leoni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Marzio su Giovanni Leoni: «Lo vogliono tutti ma la valutazione è molto alta, servirà un grande investimento»

In questa notizia si parla di: giovanni - leoni - marzio - valutazione

Calciomercato Inter, la società nerazzurra punta il classe 2006 del Parma Giovanni Leoni: c’è la concorrenza di Juventus e Milan - L'Inter sta puntando su Giovanni Leoni, talentuoso difensore classe 2006 del Parma, per rinforzare la sua rosa.

Gds - La valutazione di Giovanni Leoni è di 20 milioni di euro. L'Inter intende provarci per l'italiano, nell'ottica di effettuare un colpo in prospettiva. Sempre in difesa, la posizione di Francesco Acerbi è in bilico. Si valuterà il suo futuro nei prossimi mesi. Vai su Facebook

??Inter, con il Parma colloqui anche per Leoni; Di Marzio: Incontro tra Inter e Parma, non solo Bonny ma anche Leoni. Valutazione molto alta; Di Marzio su Leoni: «Servirà un grandissimo investimento».

Leoni, c'è concorrenza. Non solo Juve e Inter, spunta l'Atalanta: i dettagli Da tuttojuve.com: C'è molta concorrenza per accaparrarsi le prestazioni del difensore centrale del Parma Giovanni Leoni, che ha dimostrato di essere praticamente pronto per fare il salto in una ...