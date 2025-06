Deve ritornare in Italia Isola dei Famosi avventura finita per la discussa naufraga Tanti festeggiano

L’isola dei Famosi si infiamma, e il ritorno di una naufraga tanto discussa si avvicina. Tra alleanze e tensioni, il televoto mette in gioco tre concorrenti: Loredana, Jasmin e Teresanna. Ma l’eliminazione non è la fine del viaggio: nell’Ultima Spiaggia, Dino Giarrusso e Alham El Brinis sono pronti ad accogliere chi saprà dimostrare il suo valore, aprendo nuovi scenari e sorprendenti possibilità di reintegrazione.

Il clima a L’Isola dei Famosi si fa sempre più incandescente. Tra alleanze e tensioni, la competizione ha portato tre naufraghe al televoto: Loredana Cannata, Jasmin Salvati e l’ex leader Teresanna Pugliese. Una di loro dovrà abbandonare il gruppo principale, ma l’eliminazione non significa necessariamente il ritorno in Italia. C’è infatti una nuova possibilità sull’Ultima Spiaggia, dove Dino Giarrusso e Alham El Brinis sono pronti ad accogliere chi sarà eliminato. Ma chi è maggiormente a rischio di lasciare la competizione? Leggi anche: Belen rompe il silenzio sul litigio con la sorella Cecilia Le previsioni del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Deve ritornare in Italia”. Isola dei Famosi, avventura finita per la discussa naufraga. Tanti festeggiano

In questa notizia si parla di: isola - famosi - deve - ritornare

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

“Deve ritornare in Italia”. Isola dei Famosi, avventura finita per la discussa naufraga. In tanti festeggiano Partecipa alla discussione

"Neanche il tempo di ritornare in Playa e stavano litigando TUTTI" Il nostro leader è già in difficoltà. #Isola Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

L’Isola dei Famosi 2025: al via con Veronica Gentili e il grande ritorno di Simona Ventura; Camila Giorgi fa ritorno sull'Isola - L'Isola dei Famosi Video; Simona Ventura pronta per tornare a L'Isola dei Famosi: niente più tubini fascianti, ora veste bon-ton.

Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Il doppio appuntamento fino all'ultima puntata (anticipata): cosa sappiamo - Anche l'Isola dei Famosi non sta performando come sperato e, nonostante gli ascolti non pessimi della scorsa puntata, voci di ...

Flop di ascolti per l'Isola dei Famosi e chiusura anticipata? Cosa sappiamo - Anche l'Isola dei Famosi non sta performando come sperato e, nonostante gli ascolti non pessimi della scorsa puntata, voci di corridoio ...