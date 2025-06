Destinazione mare | da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione targato Tiemme e Autolinee

Preparati a vivere un'estate senza pensieri! Da Arezzo parte il servizio diretto verso le spiagge di Rimini e Riccione, grazie alla collaborazione tra Tiemme e Autolinee Toscane. Un collegamento pensato per garantirti comodità , sicurezza e sostenibilità , perfetto per le tue vacanze al mare. Con corse giornaliere fino a settembre, questa iniziativa rende il viaggio più semplice e piacevole: perché l’estate comincia con un click!

Arezzo, 11 giugno 2025 – Un progetto che unisce sostenibilità , sicurezza e visione integrata del trasporto pubblico. T orna anche per l’estate 2025 il collegamento bus diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione, un’iniziativa che ha fatto registrare ottimi riscontri e che, da sabato 14 giugno, riprenderà a pieno regime con corse giornaliere fino a settembre. Il servizio è frutto della sinergia tra Tiemme e Autolinee Toscane, nata per rispondere concretamente alle esigenze di una mobilità moderna, accessibile, attenta all’ambiente e ai bisogni delle comunità . Il servizio è stato presentato questa mattina, mercoledì 11 giugno, presso la sede di InformaGiovani Arezzo, in Piazza Sant’Agostino 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Destinazione mare: da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione targato Tiemme e Autolinee

