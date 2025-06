Destinazione mare | da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione Biglietti da 9,99 euro

Se sogni una vacanza al mare senza pensieri, da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione a partire da soli 999 euro! Un progetto innovativo che coniuga sostenibilità, sicurezza e un’ampia visione del trasporto pubblico, offrendo un collegamento diretto e comodo. Torna anche per l’estate 2025, garantendo relax e praticità per tutti gli amanti del sole e del divertimento. Da sabato 14 giugno, tutto pronto per un’estate indimenticabile!

Un progetto che unisce sostenibilità, sicurezza e visione integrata del trasporto pubblico. Torna anche per l’estate 2025 il collegamento bus diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione, un’iniziativa che ha fatto registrare ottimi riscontri e che, da sabato 14 giugno, riprenderà a pieno regime con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Destinazione mare: da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione. Biglietti da 9,99 euro

Destinazione mare: da Arezzo parte il servizio estivo per Rimini e Riccione - (FERPRESS) – Arezzo, 11 GIU – Un progetto che unisce sostenibilità, sicurezza e visione integrata del trasporto pubblico.