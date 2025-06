Désolée il nuovo singolo di Anna dal pop elettronico

Preparati a ballare: Anna torna con “Désolée”, il suo nuovo singolo di pop elettronico che promette di conquistare le radio e i club italiani. Dopo il successo di “Vera baddie”, certificato 4 volte Platino, questa hit prodotto da Miles ti farà vivere un’estate all’insegna della musica coinvolgente e irresistibile. Non perdere l’appuntamento: “Désolée” sarà disponibile da venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Anna – photo credit Manuel Grazia Dopo il successo senza precedenti dell’album “Vera baddie”, certificato 4 volte Platino, Anna annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Désolée”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 13 giugno. Prodotto dal collaboratore Miles, “Désolée” è un pezzo club banger che strizza l’occhio al mondo del pop elettronico ed è pronto a lasciare il segno, come solo Anna sa fare con la sua musica. “Non c’è nessuno che può domare una leonessa”, canta l’artista all’interno del pezzo e pronta a lanciare il suo messaggio di empowerment, ancora una volta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it